Calhanoglu via per il grande colpo | gratis all’Inter

A 31 anni ha ancora molto da dire Hakan, tuttavia un suo sacrificio nel mercato estivo pare molto probabile. Dopo 4 stagioni di alto livello, il turco è il sacrificato di lusso per ilnerazzurro.Era arrivato nel 2021 scatenando le ire dei tifosi del Milan, dopo aver rifiutato il rinnovo del contratto con i rossoneri e aver scelta di passare dall’altra parte dei Navigili. Sono di fatto 8 le stagioni passate a Milano, città in cui ha lasciato il segno con le due maglie di Milan e Inter e grazie alle quali ha portato a casa numerosi trofei. Con 3 Supercoppe e una Coppa Italia in bacheca,è stato protagonista nella vittoria dell’ultimo scudetto nerazzuro, vinto battendo i rossoneri in un derby a dir poco infuocato.In questa stagione il centrocampista turco ha disputato 28 gare ufficiali mettendo a segno 7 reti e apponendo la firma su 3 assist.