Calendario lungo a Vimercate. Cultura, divulgazione e salute

Autori, mostre, spettacoli, lezioni di pilates: via al8 marzo in città, le celebrazioni dureranno tutto l’anno. In cartellone, teatro, cinema, arte,: nel programma organizzato dall’assessorato alla Promozione della Città rientra anche la collaborazione con le associazioni del territorio che hanno aderito al bando per raccontare le donne e il loro ruolo nella società. "Uno degli aspetti centrali del progetto è quello di invitare la comunità a ripensare la narrazione tradizionale che spesso stereotipa il mondo femminile – dice l’assessora Elena Lah (in foto) – “Marzo Donna tutto l’anno“ sfida i pregiudizi mettendo in evidenza modelli positivi e realistici di donne che hanno fatto la storia e di quelle che, ogni giorno, contribuiscono al cambiamento e dovrebbero avere tutte le opportunità per farlo".