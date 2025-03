Anteprima24.it - Caldoro, dimissioni col ‘giallo’: presentate “al fine di optare per una diversa carica”, ma quale?

Tempo di lettura: < 1 minutoRedazione politicaLa comunicazione ufficiale delledi Stefanodal Consiglio regionale della Campania contiene una curiosità. Il testo della lettera indirizzata al Direttore Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del Consiglio regionale dal Dirigente del Settore Assemblea Vincenza Vassallo recita testualmente: “Ai fini degli adempimenti di codesta Direzione, si comunica che il Consigliere Stefano, con nota che si allega in copia, ha rassegnato in data 25 febbraio 2025, con effetto immediato, le proprieirrevocabili dalladi Consigliere regionale, aldiper una, ai sensi di quanto disposto dall’art.17, comma 4, del Regolamento interno. Si comunica altresì, che dette, saranno comunicate in Aula, nella prima seduta utile di Consiglio regionale”.