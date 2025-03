Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada prepara uno scambio con la Fiorentina. Ecco di chi si tratta

Leggi su Dailymilan.it

In vista delestivo ilfarà una rivoluzione,stando unocon laIlin estate farà una vera rivoluzione, sono in pochi i giocatori sicuri di restare alper la prossima stagione. Per farlo i rossoneri sono pronti a sacrificare i suoi big, dopo le delusioni di questa stagione i rossoneri vogliono partire con un nuovo progetto, che prevederà un nuovo direttore sportivo, un nuovo allenatore e dei nuovi giocatori.Per quanto riguarda il mercato in entrata verrà stabilità dopo aver scelto il nuovo allenatore che subentrerà a Sergio Conceicao. Il budget dei rossoneri dipenderà anche dalle possibile partenze di Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao ma non solo anche dai riscatti dei giocatori in prestito.guiderà la rivoluzione? View this post on InstagramA post shared by AC(@acunocon la