Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: bloccato Hancko per giugno, rispunta il nome di Ferran Torres

di RedazionentusNews24Segui con noi tutte le trattative diin tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusiIlnon si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissimein tempo reale.Indice dei contenutiUltimissime: SABATO 1 MARZO 2025Ultimissime: VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2025Ultimissime: GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2025Ultimissime: MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2025Ultimissime: MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2025Ultimissime: LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 2025Ultimissime: DOMENICA 23 FEBBRAIO 2025Ultimissime: SABATO 22 FEBBRAIO 2025Ultimissime: VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2025UltimissimeUltimissime: MERCOLEDÌ 5 MARZO 2025ntus (Tuttosport), affare praticamenteper: cifre e dettagli del prossimo colpo bianconeroCoppola, cresce l’interesse per il difensore! Una nuova big interessata: tutti gli aggiornamentiMercatontus, l’occasione può arrivare dalla Serie B: il difensore si è proposto a Giuntoli! Il punto, dalla Spagna insistono: tre big in corsa, ci sono anche i bianconeri! Le ultimissime, a un passo il primo colpo dell’estate! Arriverà in tempo per il Mondiale per Club: i dettagliMercato, occhi puntati sul gioiellino del Barcellona: lo seguono anche Napoli e Milan.