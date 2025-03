Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juve, ecco il nome esplosivo di Giuntoli per la difesa

Cristianosta lavorando ad un nuovo innesto per ladella. Si tratta di Miguel Gutiérrez, terzino sinistro classe 2001 che il Girona ha prelevato nell’agosto 2022 dal Real Madrid per 4 milioni di euro e che adesso valuta 25 milioni. I Blancos vantano comunque sul giocatore il 50% della futura vendita ed una clausola di riacquisto per 9 milioni, che aumenta ogni stagione fino alla scadenza del contratto di Gutierrez ne 2027.Il calciatore è seguito dalla stessa agenzia (Wasserman) che cura gli interessi di Koopmeiners e McKennie. In caso di accordo, per ammortizzare la spesa, il direttore tecnico bianconero vuole inserire nell’affare il cartellino di Arthur, centrocampista brasiliano attualmente in prestito proprio al Girona, con cui ha collezionato fin qui 3 presenze per un totale di 91 minuti giocati.