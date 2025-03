Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, a un passo il primo colpo dell’estate! Arriverà in tempo per il Mondiale per Club: i dettagli

di RedazionentusNews24, a unilinper ilper: ie le prossime mosse dei bianconeriSiamo a un punto di svolta per quanto riguarda il, che nel corso della prossima estate vorrà andare a rinforzare la propria rosa se possibile reparto per reparto. Ildella sessione dovrebbe essere Hancko.I bianconeri, come riportato da Tuttosport, hanno di fatto bloccato il difensore del Feyenoord: affare da circa 22 milioni di euro e un contratto quadriennale da 2,5 milioni di euro più bonus a stagione per il difensore che verrà tesserato a inizio giugno e sarà dunque a disposizione per ilper.Leggi suntusnews24.com