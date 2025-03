Sport.quotidiano.net - Calcio serie D. Tuttocuoio a 5 punti dall’inferno play out

Otto partite per difendere il cuscinetto di 5, quelli rimasti di vantaggio sulla zonaout. E’ questa la distanza che separa ora ildegli spareggi-salvezza dopo lo scivolone di Piacenza. Una gara, l’ennesima potremmo dire, infruttuosa e intrisa di rammarico, perché anche al Garilli, come accaduto in altri campi, la squadra di Firicano avrebbe potuto uscirne indenne, nonostante il doppio svantaggio el primo tempo. Nella ripresa infatti i neroverdi hanno avuto la possibilità di giocare in superiorità numerica per mezz’ora e a 8’ alla fine, diventati 15 con il lunghissimo recupero, hanno riaperto il match grazie alla rete del neo entrato Russo. Ma il teorico vantaggio che di solito arriva dall’uomo in più è stato vanificato solo tre minuti più tardi, quando anche Sansaro si è visto sventolare il rosso davanti agli occhi.