Calcio Prima Categoria: si complica la strada salvezza senza passare dai playout. Serricciolo, Paolini ci crede ancora: "Mancano sei turni, ce la possiamo fare»

Serviva la vittoria contro l’Atletico Lucca, ma al triplice fischio ilnon è riuscito ad andare oltre il 2-2. Un pareggio che muove leggermente la classifica, ma che serve a poco in ottica. A sei giornate dal termine della stagione non è facile per i gialloblù riuscire a mantenere ladai. Per il momento invischiati nella lotta retrocessione ci sono anche il Porcari e il Cqs Pistoia, a +5 dai galletti, e poco sopra anche il Pieve Fosciana a +6. "Credonelladiretta – afferma mister– e abbiamoseiper dimostrare chefarcela. Certo non sarà facile, ma non ha senso perdere proprio ora la speranza. Nella sfida appena conclusa contro l’Atletico Lucca abbiamo pagato carissimo, come al solito, un grossolano errore.