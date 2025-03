.com - Calcio / Prima Categoria 2024-2025, il racconto della 22^ giornata dei gironi B e C

In vetta vince solo il Marzocca, terzo da solo: pari per Castelfrettese, Ostra, Osimo 2011, Borghetto e Borgo Minonna. In coda vittorie fondamentali per Pietralacroce, Staffolo e Castelleonese: mister Fiori dedica la vittoria ad Alessandro PalazziniVALLESINA, 5 marzo– Nella 22^digli sconvolgimenti più importanti sono arrivati in coda. Nel girone B, in particolare, le vittorie di Castelleonese, Pietralacroce e Staffolo rimescolano la lotta salvezza, provocando anche il secondo cambio di allenatore stagionale, con le dimissioni di Simone Strappini alla Labor e l’arrivo di Luca Monaldi come nuovo tecnico.In vetta si va a rilento: solo il Marzocca vince, mentre pareggiano Castelfrettese, Ostra, Osimo 2011, Borghetto e Borgo Minonna. Cadono Montemarciano e Real Cameranese: la squadra di Caccia ora a -12 dalla vetta, pur restando in Top 5, mentre i ragazzi di Pantalone sono distanti 6 punti dalla quinta piazza.