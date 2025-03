Oasport.it - Calcio femminile: la Roma è la prima finalista della Coppa Italia. Con il Sassuolo finisce 3-0

Laè la2024-2025 di. Va tutto come da copione al Tre Fontane, con le capitoline che hanno dominato ilanche nella sfida di ritorno, chiudendo i conti con un netto 3-0 (6-1 complessivo). Match senza sbavature quello svolto dalla ragazze di Alessandro Spugna che, pur contando sul largo vantaggio strappato all’andata, hanno tenuto alta sia la concentrazione che l’asticella qualitativa. La situazione si sblocca al 31,’ quando Giugliano orchestra un ordinatissimo contropiede scaricando sulla sinistra per Pilgrim, la quale beffa la difesa facendo partire un destro che non lascia scampo a Lonni. Bastano otto minuti e le giallorosse mettono definitivamente in ghiaccio il passaggio del turno, facendo affidamento su una mezza rovesciata di Giacinti, servita da Troelsgaard.