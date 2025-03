Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta Taverne si gode la zona play-off. Jrad: "Dobbiamo crederci fino in fondo»

Una grande partita, quella giocata dalcontro la Rondinella Marzocco. Una vittoria, la quarta consecutiva, valsa alla squadra di Bartoli, l’aggancio ai-off: 38 i punti all’attivo, con 28 gol realizzati e 25 subiti. Se domenica al Bertoni le reti sono arrivate grazie a Bandini, Cianciolo e Discepolo, tra i protagonisti del match, con i suoi assist e dribbling, anche Aymen(nella foto), "Ci siamo divertiti tutti, noi in campo e anche il pubblico – ha commentato –. E’ stata un’ottima prestazione da parte nostra, l’avevamo preparata bene; del resto quando sei in un momento di fiducia tutto diventa più facile. Essere al quinto posto è bellissimo, oraalla fine. Non abbiamo ancora fatto nulla, ma se continuiamo così possiamo toglierci delle belle soddisfazioni".