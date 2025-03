Oasport.it - Calcio a 5: Italia, contro Malta in campo per fare bottino pieno

Dopo gli incontri inaugurali del mese di fine gennaio-inizio febbraio che hanno aperto il percorso di qualificazione agli Europei 2026 di futsal, per l’dela 5 è il momento di tornare innel Girone 2.Gli azzurri, capaci di rimediare al meglio al pareggio inizialela Bielorussia con la vittoria esterna in casa della Finlandia, ora avranno la grande chance dinei due incontri consecutiviprovando a sfruttare intanto la chance del doppio incrocio tra bielorussi e finnici.I maltesi, che verranno affrontati dagli uomini di Samperi il 6 marzo a Reggio Emilia e l’11 marzo in trasferta, sono i fanalini di coda della pool: sin qui hanno subito 10 gol non segnandone neanche uno. Per l’è una grossa chance, al termine di questi 80 minuti l’obiettivo è un solo: arrivare a 10 punti complessivi andando a “ingrassare” una differenza reti attualmente a +2.