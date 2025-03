Anteprima24.it - Calci e pugni all’arbitro, Daspo di due anni per un calciatore

Tempo di lettura: 2 minutiNon potrà accedere per duead alcuno stadio italiano o estero il ventenneatore della A.S.D. Union Vitulazio, squadra del Casertano di seconda categoria, che il 20 ottobre scorso, durante una gara interna di campionato, aggredì l’arbitro colpendolo al costato destro e poi con un violentoo alla caviglia. Il giovane atleta è stato raggiunto dalemesso dal Questore di Caserta Andrea Grassi su richiesta dei carabinieri e istruttoria della Divisione Anticrimine, e ora non potrà ovviamente partecipare alle gare neanche in qualità diatore, qualunque sia il campionato, dalla “Serie A” alla “terza categoria”. L’aggressione avvenne allo stadio di Vitulazio durante la partita di campionato (girone A) tra A.S.D. Union Vitulazio e Real S. Angelo in Formis, poco prima del triplice fischio finale, quando ilatore, in disaccordo con una decisione arbitrale, si avvicinò minacciosamente al direttore di gara e lo aggredì concausandogli diverse contusioni; la sua condotta accese gli animi anche dei tifosi di casa del Vitulazio, che si avvicinarono alla rete separatoria degli spogliatoi minacciando la squadra ospite, costringendo i carabinieri ad intervenire per separare le due tifoserie ed evitare scontri.