Sport.quotidiano.net - Calcetto. Brutto stop del Versilia. Ko anche le ragazze

Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie B. Dopo un bel filotto di vittorie ilcade 6-1 contro il Bagnolo. Vano il centro di Pitondo. "Sapevamo delle difficoltà che avremmo trovato, al cospetto di un avversario forte - commenta Matteo Paperini -. Non abbiamo sfruttato qualche episodio a nostro favore, così la partita è scivolata via in affanno". Classifica: X Martiri 44; Villafontana 34; Bagnolo e Balca Poggese 30; Boca Livorno 28; Italgronda 27; Arpi Nova Campi e Mattagnese 25;24; Real Casalgrandese 22; Torrita 18; Sangiovannese 6. Giovanili. La Under 17 batte 4-3 Le Crete con i centri di Barsanti 2, Francesconi e Gianneschi. Serie B. Incredibile, quantomeno inedito, 0-0 del Massarosa/Family Service contro il Deportivo. "Abbiamo avuto e sprecato almeno 12 palle gol. Siamo stati poco lucidi in queste ultime uscite" commenta Matteo Panconi.