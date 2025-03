Ilgiorno.it - Cadono calcinacci e intonaco. Chiuse le poste di via Roma

e pezzi didalla facciata del palazzo soprastante: per precauzione, l’ufficio postale di via, off limits al pubblico da ieri, resterà chiuso fino a venerdì e riaprirà sabato. L’allerta è scattata nella mattinata di ieri, all’angolo con via Trieste, dove un passante, un uomo di 58 anni, è rimasto lievemente ferito dopo essere stato colpito da uno dei frammenti. Soccorso, è stato accompagnato in codice verde al Policlinico San Donato, dov’è arrivato in ambulanza, per gli accertamenti del caso. Leggermente danneggiata un’auto in sosta. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco che hanno transennato l’area in attesa dell’intervento di una ditta incaricata. A supporto, gli agenti della polizia locale di San Giuliano. La vicina via Emilia non è stata chiusa al traffico; complice anche il radunarsi di capannelli di curiosi, la circolazione risultava rallentata.