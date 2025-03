Ilgiorno.it - Cade nel pozzo. Perde la vita uomo di 59 anni

Oltrepassa la recinzione in metallo, precipita in unprofondo cinque metri e muore sul colpo. Dramma nelle scorse ore a Nave, in via Faldenno. Are laè stato undi 59, Renzo De Giacomi, trovato ieri mattina sul fondo dello scolmatore da una vicina. Che cosa sia accaduto di preciso non è ancora chiaro, anche perché alla scivolata nel vuoto pare non abbia assistito nessuno. L’ultima prova dell’esistenza indi De Giacomi è una doppia spunta blu su Whatsapp alle 5,30 del mattino, quando il malcapitato ha visualizzato un messaggio inviato dalla sorella. Poi di lui non si è saputo più nulla, finché in mattinata, alle 11,30, una vicina di casa l’ha individuato dentro quelrealizzato alcunifa per raccogliere detriti e ghiaia in caso di piene di un corso d’acqua.