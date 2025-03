Anteprima24.it - Cade dalla bici dopo scontro con auto: 12enne in codice rosso

Tempo di lettura: < 1 minutoResta ricoverato inilche nella giornata di ieri, martedì 4 marzo, è rimasto feritoessere caduto della suacletta in unocon un'mobile per cause ancora in fase di accertamento.Il fatto è avvenuto a Bonito e l'mobilista coinvolto si è fermato per prestare aiuto, allertando i soccorsi. Il dodicenne è stato trasportato inall'ospedale Moscati di Avellino e le ferite riportate sarebbero significative.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica delloe accertare eventuali responsabilità.