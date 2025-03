Thesocialpost.it - Cadavere decapitato trovato in una botola di una vecchia casa: apparterrebbe a un cittadino rumeno di 57 anni

Una macabra scoperta ha sconvolto la comunità di Filetto, in provincia di Chieti, dove nella mattinata di ieri è stato rinvenuto unmummificato all’interno di un edificio. Il corpo si trovava in unavicino al serbatoio dell’acqua potabile ed è stato scoperto da alcuni operai giunti sul posto per effettuare lavori all’impianto gestito dalla Sasi.Leggi anche:carbonizzatoin un cimitero: aperte le indaginiIl ritrovamento e l’identificazioneLa vittima è unromeno di 57, senza fissa dimora, scomparso da alcuni mesi. Secondo le prime informazioni, il corpo sarebbe stato, ma non è ancora chiaro se si tratti di un atto violento o di una conseguenza della decomposizione. L’uomo era noto nella zona per spostarsi in bicicletta e svolgere lavori saltuari nei campi.