Caccia aperta ai play off. La PFP Rlc Sistemi ci crede

Alladeioff. E’ questo l’obiettivo della RlcPallacanestro Femminile Prato per la parte conclusiva della stagione. Impegnata nel campionato di Serie B, la compagine allenata (ormai da oltre un anno) da coach Tommaso Pilli si trova attualmente in settima posizione, appaiata all’Acea Pink Basket Terni, che nello scorso turno ha mandato al tappeto per 51-45 proprio le laniere, a cui non sono bastate una buona partenza e la rimonta nell’ultimo periodo. Un ko pesante quello in cui sono incappate Billi e compagne, visto che le umbre sono riuscite a ribaltare anche la differenza canestri. La zonaoff è distante due lunghezze, dato che agli spareggi promozione si qualificano le prime sei ma chiudere entro questa soglia non sarà affatto semplice, alla luce della concorrenza più agguerrita che mai.