Caccia all'uomo: condannato per l'ordigno destinato ai bancomat di Tollo!

Chieti - Undi Foggia è statoper aver costruito e nascosto un ordigno artigianale per far esplodere iin Abruzzo. La condanna arriva dopo anni di indagini. Il tribunale di Chieti ha emesso una sentenza di sei anni e otto mesi di reclusione nei confronti di Antonio Gerardo Pezzano, undi 56 anni originario di Foggia. Pezzano è stato riconosciuto colpevole di aver fabbricato un ordigno artigianale contenente circa 381 grammi di esplosivo,a far saltare in aria inella zona di(Chieti), in Abruzzo. L’imputato era accusato di aver agito in concorso con altri tre uomini, anch'essi provenienti dalla provincia foggiana, tutti arrestati nel dicembre del 2019. La vicenda ha avuto inizio quando, durante una serie di assalti ai, i carabinieri hanno intercettato l’auto di Pezzano, che si trovava insieme agli altri tre complici.