Bus inaugurata Linea 16 | Corpo studentesco per la prima volta protagonista della vita politica

Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi è una giornata storica per la nostra città: il, per la, è reale”. Così in una nota congiunta le segreterie di Cusas, movimento Avanguardia e Rete. “La nuova16,stamane, ha infatti – scrivono – un obiettivo fondamentale, quello di garantire il diritto alla mobilità agli studenti di Benevento.Si è andati ad intervenire prettamente sull’Università del Sannio, essendo questa sprovvista di una visione intermodale che potesse garantire un interscambio gomma-gomma con il terminal provvisorio di via Mustilli. Abbiamo perciò realizzato, assieme all’Ass. Ambrosone, un’integrazione importante del servizio, attraverso unaurbana che si profila come transfer fondamentale sia per raggiungere la fermata dei bus extraurbani, sia per gli spostamenti tra le diverse sedi universitarie, collegando tutti quelli che erano gli edifici dell’ateneo esclusi dalla rete urbana.