Burocrazia-tilt informatici, avvocati denunciano incombenze extra

Anf: Costretti a grande lavoro che sarebbe delle cancellerieLa “crescente burocratizzazione della giustizia rende oltremodo incerto l’operare concreto deglil’operare concreto degli, chiamati a districarsi tra una serie sempre più complessa di norme applicative e relative interpretazioni, rispetto alle quali non vi è modo quasi mai di interfacciarsi con alcuno se non con una macchina”. Lo evidenzia l’Anf, Associazione nazionale forense nella memoria del segretario generale di Anf Giampaolo Di Marco portata in commissione Giustizia del Senato da Rosanna Mura. Tale situazione densa di previsioni di decadenze (che incombono solo ed esclusivamente sul legale), rende purtroppo non escludibile una responsabilità per un disguido informatico non addebitabile ad una scelta difensiva, quanto ad un malfunzionamento del sistema, così ai sempre più frequenti overruling”.