Romadailynews.it - Buon compleanno Aura d’Angelo, Candida Morvillo, Lucio Salis…

Leggi su Romadailynews.it

Salis, Felipe Gonzalez, Stefano Bonaga, Mario Catania, Luigi Taranto, John Frusciante, Vincenzo Santangelo, Davide Nicola, Adriana Serra Zanetti.Oggi 5 marzo compiono gli anni: Vera Vigevani Jarach, giornalista, scrittrice; Remo Lancioni, ex calciatore Piombino, Vicenza, Torino, allenatore; Salvatore Borgese, attore; Alessandro Montevecchi, critico letterario, saggista;(Anita Cantalupo), cantante; Lorenzo Enriques, fisico, editore.Inoltre, festeggiano il: Camillo Teti, regista, sceneggiatore, produttore; Adriano Varglien, ex calciatore Triestina, allenatore; Ottorino Flaborea, ex cestista, allenatore; Enrico Cairoli, ex calciatore Siracusa, Livorno, Spal; Felipe Gonzalez, ex premier Spagna; Stefano Bonaga, politico, filosofo; Marco Cellai, politico; Pietro Mita, politico; Giovanni Spiniello, pittore, scultore, incisore; Antonio Borruto, ex calciatore; Dario Dolci, ex calciatore Varese, Milan, Vicenza;Salis, comico, discografico; Giancarlo Salvoldi, politico; Francesco Giorgini, ex calciatore Giulianova, allenatore.