Oasport.it - Budowlani Lodz-Scandicci oggi in tv, Champions League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

mercoledì 5 marzo (ore 18.00) si gioca, andata dei quarti di finale della2024-di. La compagine toscana, reduce dalla sconfitta contro Novara in campionato costata il secondo posto in classifica, sarà chiamata ad affrontare in trasferta l’insidiosa compagine polacca. Si preannuncia un confronto di spessore in cui la Savino Del Bene dovrà cercare di ottenere un buon risultato in vista del ritorno insettimana prossima tra le mura amiche.aveva dominato la fase a gironi e aveva chiuso al primo posto nella classifica combinata, meritandosi questa sfida contro un avversario che nei playoff ha regolato il Tent Obrenovac. Riflettori puntati sulla bomber Ekaterina Antropova, supportata dalle schiacciatrici Britt Herbots e Lindsey Ruddins sotto la regia di Maja Ognjenovic e con Linda Nwakalor al centro.