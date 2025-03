Terzotemponapoli.com - Bucchioni: “Fiorentina squadra strana quest’anno”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo, giornalista. Ha parlato del prossimo match interno degli azzurri contro la. Ha criticato il gioco della Viola, quindi ha parlato della lotta Scudetto che potrebbe allargarsi alla Juventus. Di seguito le parole del giornalista alla radio.su Napoli-Così il giornalista: “Napoli-? È la classica partita da tripla, ma laè una. Può battere l’Inter 3-0 e perdere contro il Monza. Non ha un grande gioco o una grande personalità, si affida molto a difesa e contropiede. I punti sono stati tanti finora, ma è strano perché non ho mai visto lagiocare bene finora. Ha un grande attaccante e un grandissimo portiere: Palladino ha costruito un gioco poco moderno, ma efficace.