Quotidiano.net - Bruxelles: incentivi e leasing sociale per il piano automotive e l'elettrificazione

all'acquisto, sia nazionali che europei,eddelle flotte aziendali: queste le misure chepromette di mettere in campo nelper l'per rafforzare la domanda di e-cars. Ilnon fa passi indietro sullo stop ai motori termici dal 2035 che "crea prevedibilità", ma promette di accelerare sulla revisione del regolamento attesa nel 2026 per sancire il principio di neutralità tecnologica. Entro fine mese l'Esecutivo Ue presenterà una modifica alle norme per calcolare su tre anni, non uno, la conformità agli standard di emissione del 2025, dando flessibilità sulle multe.