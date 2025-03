Tvplay.it - Bruno Pizzul, una voce nella leggenda: un solo grande rimpianto nella sua carriera

Addio a, fra le voci più importantistoria del giornalismo sportivo. È scomparso all’età di 87 anni, con unsua straordinaria.Mercoledì commosso in Italia, nel mondo del calcio e più in generale del giornalismo sportivo. È venuta a mancare una figura di spicco, che ha raccontato lo sport con passione rappresentando una figura di spicco fra i telecronisti a livello universale. Addio a, nato a Udine l’8 marzo del 1938 e scomparso all’età di 87 anni. Unasvolta per la RAI dall’età di 30 anni, con momenti che hanno scritto la storia dell’emittente e del calcio., una: unsua(ANSA) – tvplay Il primo match commentato è stato nel 1970, ovvero uno spareggio di Coppa Italia fra Juventus e Bologna.