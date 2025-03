Sport.quotidiano.net - Bruno Pizzul, telecronista di razza a cui è mancato solo l’urlo “campioni del mondo”

Roma, 5 marzo 2025 – Ci saremmo dovuti sentire per una intervista. Purtroppo la clessidra della vita stava per scadere. Ma, per usare una frase del suo repertorio, è stato “tutto quanto molto bello” nell’esistenza di, spentosi a pochi giorni dall’ottantasettesimo compleanno.Signore sul lavoro e nelle relazioni quotidiane, penso chemolto dovesse alle sue origini di atleta. In gioventù era stato un calciatore di discreto livello e dunque aveva imparato in fretta come la competizione potesse essere pure lezione, sotto forma di sconfitta. DiventatoRai, si fece riconoscere per la voce mai alterata sin dal primo mondiale: Messico 1970, c’erano Martellini e Carosio, lui narrava le partite del gruppo D, quello che riguardava Germania Ovest, Perù, Bulgaria e Marocco.