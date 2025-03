Ilfattoquotidiano.it - Bruno Pizzul, non dimenticherò quel “Baggio” ripetuto otto volte in 15 secondi

Se dovessi dare un colore al primo legame affettivo che ho col calcio è l’azzurro,lo della nazionale italiana che ci rapiva durante le notti magiche di Italia ‘90. Se dovessi comporre una persona avrebbe avuto gli occhi spiritati di Schillaci, il codino di Roberto, il carisma di Franco Baresi, l’atletismo di Paolo Maldini, la flemma di Azeglio Vicini e una sola voce,la di.Più che il colore se ne percepiva il calore, pur mantenendo sempre compostezza e puntiglio verbale, in telecronaca riusciva a trasmetterti il diverso ritmo delle azioni di gioco con una semplice modulazione della voce. Un gioco d’ugola diventato celeberrimo, quasi mitico e popolare a tal punto da essere replicato dai bimbi in strada. “” pronunciato daera uno spingere sulla B per spronare il campione a tentare giocata, era un virtuosismo vocale che replicava la corsa dinoccolata, la danza nel dribbling, il momento della scelta del tiro fino all’esplosione finale del goal.