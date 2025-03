Secoloditalia.it - Bruno Pizzul, narratore romantico della nostra passione. Sport e politica piangono la sua scomparsa

Leggi su Secoloditalia.it

Ladiha gettato il mondoivo e non solo nella tristezza per un’epoca irripetibile: la telecronaca che diventava narrazione e al tempo stesso rigore, precisione, come richiedeva il mestiere. Nel passaggio delle generazioni ognuno di noi ricorda qualcosa. Non solo una voce, ma un clima, un momento storico, un frammentovita di innamorati di calcio.Addio a, la voce romantica delloUn “freddo” come Fabio Capello ha affermato: “La sua voce mi emozionava”. Tutte le nazionali sono passate attraverso il suo racconto e il suo sguardo:ha raccontato cinque Mondiali e quattro Europei. “La tua voce riecheggia per l’eternità”, scrive su Instagram, Roberto Baggio postando il gol da lui segnato contro la Cecoslovacchia ai Mondiali di Italia ’90 con il commento di