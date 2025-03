Cityrumors.it - Bruno Pizzul il commovente ricordo di Fabio Capello: “Mi mancherà…”

L’ex grande allenatore ha lavorato per due anni accanto al telecronista, insieme hanno formato una delle coppie più amate: “E’ stato bellissimo lavorare con lui”“Se ne è andato un amico, una persona per bene e una grandissimo professionista, il migliore.“. A parlare così, in modo, diè l’ex grande allenatore di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid, nonché ex ct di Inghilterra e Russia, ora opinionista di Skyche del telecronista Rai ha tanti ricordi. “Quando mi offrirono la possibilità di lavorare in Rai con, non è che fossi così esperto, ero un allenatore, ma lui mi mise subito a mio agio e da lì partimmo“.ildi: “Mi mancherà.” (Ansa Foto) Cityrumors.itfecero coppia per circa un anno e mezzo, un tandem che fece subito bene e che entrò nel giro di poche settimane nel cuore della gente.