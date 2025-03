Iltempo.it - "Bruno Pizzul era il calcio". Il ricordo di Del Debbio: voce indimenticabile della Nazionale

A 86 anni si è spento, storico telecronista delle partiteitaliana di. Ed è proprio con un suoche Paolo Del, conduttore di 4 di Sera su Rete4, ha voluto aprire la trasmissione del 5 marzo: “Ho voluto aprire questa puntata con l'di, che ci ha lasciato all'età di 86 anni. Io vi dico la verità, non sono mai stato, neanche da giovane, da piccolo, un grande appassionato di, salvo le partite dell'Italia. E per meera il, pur non essendo appassionato, perché era ungentile quello di. Era unaamica, era unabella, era un uomo buono, era un uomo competentissimo. Ed aveva sempre quel tono garbato, anche nelle notti magiche, che ci ricordiamo tutti ovviamente, perché eravamo tutti ad ascoltarlo.