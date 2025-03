Ilgiorno.it - Bruno Pizzul e il figlio, cosa direbbe papà dell’ondata di affetto dopo la morte? “Sono tutti matti, raccontavo solo 22 in mutande dietro a un pallone”

Milano – “adesso, a leggere i messaggi diper lui? ‘, horaccontato le vicende di 22 che correvano ina un’”. Del resto “lui era così, ironico. Soprattutto verso se stesso”. Con stile. Garbo. Narratore romantico dello sport, del calcio, dei suoi eroi e delle sue emozioni. Anche se“a casa era un po’ più silenzioso rispetto a come appariva nelle telecronache”. Fabio, docente, politico, giornalista, è uno dei tre figli della “voce della Nazionale”. E delle notti magiche di Italia 90. Ma “di calcio, in famiglia, si è sempre parlato poco”. Però lo guardavate. “Qualche giorno fa abbiamo sorriso insieme per la folle vicenda del rigore di Lucca tra Udinese e Lecce. Avesse dovuto fare la telecronaca, avrebbe evocato la disfida di Barletta tra gli attaccanti: “cose che non si posvedere, non vorrei essere nei panni di Lucca se sbaglia il rigore”.