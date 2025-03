Ilgiorno.it - Bruno Pizzul e i 40 anni a Milano: gli studi Rai, la casa in via Losanna e il cabaret al Derby. Inter o Milan? Nessuna delle due

È stato il telecronista di tutti, non solo perché voce della Nazionale azzurra: il carattere bonario, l’enorme bagaglio culturale, non solo in campo calcistico, come testimonia la laurea in Giurisprudenza, e lo stile sempre misurato, così lontano dalle telecronache gridate di oggi, hanno fatto di, morto oggi a Gorizia all’età di 86, un personaggio capace di riunire i tratti migliori dell’italiano. Mai divisivo, mai sopra le righe, era legatissimo alle sue origine friulane, che non mancava mai di ricordare. Era nato a Udine, risiedeva a Cormons, in provincia di Gorizia, dove aveva mosso i primi passi da calciatore, prima di giocare con il Pro Gorizia ed esordire da professionista nel 1958 con la maglia del Catania. Un infortunio al ginocchio mise fine alla sua breve carriera da calciatore per proiettarlo in un’altra dimensione professionale e umana: quella di giornalista sportivo che lo portò nel 1969, assunto in Rai, a trasferirsi nella “grande”dove ha vissuto per 40e dove vivono i tre figli nati dal matrimonio con Maria: Fabio che, oltre a ricoprire il ruolo di docente al Master di Giornalismo presso l'Università Cattolica di, è un giornalista ed ex consigliere regionale della Lombardia, oggi residente a Carugate; Silvia, insegnante di matematica e scienze a; Anna, assistente sociale.