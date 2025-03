Lettera43.it - Bruno Pizzul, dai gol di Italia 90 alla tragedia dell’Heysel: le sue telecronache

Le gioie per le notti magiche di90 e la delusione per il rigore fallito da Roberto Baggio a Usa 1994. Fino ad arrivare all’amarezza erabbia per i torti dell’arbitro Byron Moreno nel match contro la Corea del Sud al Mondiale 2002. Ad accomunarle, per i tifosini, la voce di, storico telecronista della Nazionale che ha raccontato le imprese degli Azzurri per quasi 20 anni dal 1986, dove giunse per sostituire Nando Martellini, al 2002 con il commiato dopo l’amichevole contro la Slovenia a Trieste. Sua anche la telecronaca, nel maggio 1985, dellaallo stadio Heysel in occasione della finale di Coppa dei Campioni fra Juventus e Liverpool. Nel giorno della sua morte, arrivata a quasi 87 anni nell’ospedale di Gorizia, ecco i suoi racconti indimenticabili per la Rai.