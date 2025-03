Amica.it - Bronzer, ma per i capelli: cos’è l’hair bronzing

Leggi su Amica.it

Abbiamo sempre sentito parlare (e usato) delin relazione al viso e al corpo, mai per i. Eppure la nuova tecnica più in voga tra le celebrity con l’avvicinarsi della bella stagione si chiama hair bronzing, e trae ispirazione proprio dal. Chebronzingbronzing è una tecnica di schiaritura che riscalda i, imitando ciò che la terra abbronzante fa per la pelle. L’obiettivo è schiarire tono su tono, fondendosi con il colore naturale per dare maggiore alla chioma sfumature dorate in punti strategici.Si tratta di uno stile molto in voga per la primavera estate 2025, perché mescola abilmente tonalità chiare più calde, dal dorato al caramello sino al melassa, come ha spiegato Harriet Muldoon, colorista del salone londinese di Larry King che ha ribattezzato questa tonalità “toffee bionde”.