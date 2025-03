Dayitalianews.com - Brescia, accoltella il papà senza motivo, mentre guarda la tv: è in gravissime condizioni

Leggi su Dayitalianews.com

Ha sferrato diversi colpi,ndo il padre all’addomeunevidente. Un’azione che sembra essere stata scatenata da un improvviso raptus, legato alle fragilipsichiatriche del giovane, già noto e seguito dal Centro psicosociale (Cps) di Leno, un comune in provincia di. L’uomo, di 68 anni, ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale, arrivando in codice rosso alla Poliambulanza di. È stato già sottoposto a un primo intervento chirurgico e potrebbe dover affrontare un’altra operazione. Proprio per questo, i medici non lo considerano ancora fuori pericolo.Ghedi, figlioil padre all’addome in soggiornoL’episodio si è verificato a Ghedi, in provincia di, nella tarda mattinata di sabato 1° marzo, intorno alle 12.