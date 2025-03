Ilnapolista.it - “Brahim Diaz a volte sembra giochi con le scarpe che indossava Michael Jackson in Smooth Criminal” (El Pais)

Eldescrive il gol vittoria del Real Madrid sull’Atletico negli ottavi di Champions. L’ha segnato, il piccoletto ex Milan che al Real Madrid spesso entra e leva le castagne dal fuoco per Ancelotti. Lo ha fatto anche ieri sera. E per descrivere meglio il gol, è meglio lasciar parlare il quotidiano spagnolo.ha fatto la “mitica gravesinha” in Real-Atletico di Champions“«Il gol è più frutto del controllo che del tiro», dice Jorge Valdano quando Rodrigo de Paul lascia sfuggire una palla pulita in area. Ecco cosa succede in Champions League. Che da un controllo fallito di De Paul, Valdano tiri stupidamente fuori una citazione che vale tanto per il calcio quanto per il sesso.La palla poi cade delicatamente in area verso. Davanti a lui c’è José María Giménez, un difensore uruguaiano troppo alto e troppo forte per marcarein area.