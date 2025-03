Oasport.it - Boxe, Ivan Zucco combatterà per il titolo europeo: definito lo sfidante, durissimo ostacolo inglese

avrà l’occasione di combattere per ildei pesi supermedi. Il pugile italiano salirà sul ring in data e sede da definire per incrociare i guantoni con il britannico Callum Simpson, con l’obiettivo di conquistare la cintura lasciata vacante dal francese Kevin Lele Sadjo. Sarà una grande occasione per il nostro portacolori, che si troverà di fronte un avversario proveniente da una scuola blasonata e che sarà molto difficile da battereè piemontese, ha 29 anni ed è imbattuto da professionista, con un record di 21 vittorie (18 per ko) in altrettanti incontri disputati. Nel suo palmares figura ilWBC international, conquistato nel 2022 regolando Marko Nikolic nella sua Verbania e difeso l’anno dopo all’Allianz Clound di Milano contro Germanie Brown. Nel 2024 ha sconfitto in serie Gregory Trenel, Carlos Gallego Motijo e Kasim Gashi.