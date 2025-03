Dayitalianews.com - Botulino in conserva vegetale, Marano (M5s) e Tanasi: “Rendere noto il nome del prodotto”

Nota congiunta della deputata regionale, che è anche presidente dell’Intergruppo parlamentare Ars per la tutela dei consumatori, e del Segretario nazionale del Codacons.“La notizia della sindrome paralizzante che ha colpito un siciliano e causata dalla presenza di una tossina botulinica in unaci sconvolge e ci preoccupa. È inaccettabile l’idea che in circolazione vi siano prodotti in grado di causare gravi danni alla salute delle persone o, peggio ancora, di mettere a rischio la loro stessa vita”.Lo affermano in una dichiarazione congiunta la deputata regionale M5s, Jose, che è anche presidente dell’Intergruppo parlamentare Ars per la tutela dei consumatori, e il Segretario nazionale del Codacons Francesco.“La commercializzazione del– proseguono– è stata bloccata in tutta Italia ma questo non basta.