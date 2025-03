Veneziatoday.it - Botto alla Pescheria di Rialto durante il concerto di Carnevale, indagano i carabinieri

Leggi su Veneziatoday.it

Uno scoppioil: è successo nella serata del 4 marzo, martedì grasso e giorno conclusivo del, mentre sul palco era in corso l'esibizione della band veneziana Pick Up The Tips, da poco iniziata.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di.