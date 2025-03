Lanazione.it - Botte alla ragazzina incinta, arrestato il fidanzato. Salvata dalla mamma, poi la corsa in ospedale

Pistoia, 5 marzo 2025 – Le violenze sarebbero andate avanti da tempo, nonostante lei, appena 17enne, fosse. Lui non si è fermato nemmeno davantigravidanza e al rischio per il bambino. L’ultima aggressione sarebbe avvenuta qualche giorno fa, ma questa volta il, pluripregiudicato (e agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico) è stato fermato dal pronto intervento della madre della giovane. Il ragazzo, 21 anni, è stato poidagli agenti delle Volanti della Questura con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La 17enne è stata portata al pronto soccorso dell’San Jacopo, dove è stata medicata: aveva un ematomanuca e accusava vertigini. Un racconto dell’orrore quello che ha fattopolizia, quando si è decisa a denunciare il suo aguzzino.