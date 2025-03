Inter-news.it - Borussia Dortmund-Lille, un gol per tempo per il pareggio finale!

Al Westfalenstadion diè andato in scena l’andata degli ottavi di Champions League tra. La partita è terminata in parità, con il risultato di 1-1.EQUILIBRIO – Nel primola gara appare molto combattuta ed equilibrata, senza che nessuna delle due formazioni riesca ad imporre il proprio gioco. Al 22’ sblocca la situazione per i padroni di casa Karim Adeyemi, calciando al volo su una respinta della difesa da calcio d’angolo. L’ala tedesca, porta in vantaggio ilinsaccando la palla all’angolino basso della porta difesa da Chevallier. Con la rete cresce la squadra di Kovac. Nell’ultimo minuto della prima frazione, i tedeschi trovano il raddoppio con Gross su sviluppi di un calcio d’angolo: ma il VAR annulla per la posizione irregolare del centrocampista giallonero.