Boom! La Rai potrebbe perdere Sanremo e stavolta davvero! Il Festival passa a Mediaset o al Nove?

Un colpo di scena clamoroso scuote la vicenda deldi. Il Tar della Liguria ha infatti dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai per l’organizzazione della kermesse, aprendo la strada a nuove possibilità per il futuro della manifestazione.In attesa della decisione finale del Consiglio di Stato, prevista per il 22 maggio, il Comune diha approvato una delibera che prevede l’avvio di una gara per individuare il partner che gestirà e trasmetterànelle edizioni 2026, 2027 e 2028, con la possibilità di proroga. Tra i possibili concorrenti, non solo la Rai, ma anche, il gruppo La7, Warner Bros Discovery e Sky, aprendo scenari inaspettati per il destino del, chequindire da Rai a una delle emittenti private.in Rai? Non è detto: le ultime novitàIl colpo di scena arriva con una procedura checambiare il volto del