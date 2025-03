Lettera43.it - Bonus pubblicità 2025 per le imprese: scadenza, cosa rientra e beneficiari

Dal 1° al 31 marzo, leche investono insul web hanno l’opportunità di prenotare il, un credito d’imposta del 75 per cento sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, sia tradizionale che digitale. è un’agevolazione fiscale introdotta dal Decreto Legge n. 50/2017, destinata a, professionisti ed enti non commerciali che investono insu giornali quotidiani e periodici, sia tradizionali che digitali. Per beneficiare del, è necessario che l’investimento complessivo superi di almeno l’1 per cento quello effettuato nel 2024.Chi può richiedere ile quali sono gli investimenti ammessiUno stabilimento tipografico (Getty Images).Come già detto, possono beneficiare delle aziende e i liberi professionisti che, nel corso del, faranno investimenti inil cui valore sia maggiore dell’1 per cento rispetto a quello dell’anno precedente.