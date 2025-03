Quifinanza.it - Bonus nido 2025, domanda in ritardo: quando si potrà presentare la richiesta

Leggi su Quifinanza.it

Tra le misure più attese dai cittadini italiani c’è sicuramente il, intervento destinato alle famiglie con figli che, nel rispetto di stabiliti requisiti, possono contare su un contributo economico massimo di 3mila euro erogato dall’Inps e volto coprire parte del costo delle rette nelle strutture pubbliche e private. C’è, tuttavia, un problema: rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno, nelsi registra undella misura, non essendo ancora stata data la possibilità dilae non c’è, al momento, una data certa.InilIlprevede che l’erogazione da parte dell’Inps sia successiva alladel genitore o affidatario che deve sostenere la retta dell’asilo o dell’assistenza domiciliare (in caso gravi patologie croniche del bimbo).