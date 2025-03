Lettera43.it - Bonus mamme 2025, tutte le agevolazioni disponibili

La Legge di Bilancioha introdotto importanti modifiche al, l’esonero contributivo destinato alle lavoratrici madri. La misura, già prevista nel 2024, si amplia coinvolgendo anche le lavoratrici autonome, ma con nuovi limiti reddituali. Vediamo quali sono le novità.Chi può beneficiare delMadre con figlio (Getty Images).L’esonero contributivo si articola in due categorie:Madri con tre o più figli: ilè valido fino al 31 dicembre 2026, per le lavoratrici con contratto a tempo indeterminato e con il figlio minore sotto i 18 anni. Questa agevolazione esclude rapporti di lavoro domestico. Il beneficio si applica anche se il terzo figlio nasce, viene adottato o affidato nel biennio-2026.Madri con due figli: dal, ilsi applica solo se il reddito imponibile non supera i 40 mila euro annui, fino al compimento del decimo anno del figlio più piccolo.