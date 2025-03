Quotidiano.net - Bonus giovani 2024: esonero contributivo per assunzioni under 35

Ai nastri di partenza il. La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto attuativo dell'perdi persone sotto i 35 anni mai occupate a tempo indeterminato, previsto dal decreto Coesione del. Lo fa sapere il ministero del Lavoro in una nota ricordando che ilriconosce ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale a tempo indeterminato, o trasformano il contratto a tempo determinato in un contratto stabile, fino a 24 mesi didal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di 500 euro al mese per ciascun lavoratore. Questo tetto massimo viene incrementato a 650 euro al mese nel caso in cui l'assunzione sia effettuata presso una sede o unità produttiva nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.