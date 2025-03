Avellinotoday.it - Bonito, dodicenne investito mentre era in bicicletta

Leggi su Avellinotoday.it

Paura nel pomeriggio di ieri a, dove un ragazzino di dodici anni è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale. Il giovane, in sella alla sua, si è scontrato con un’automobile per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto ha riportato lesioni significative.